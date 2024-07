Prima Categoria Sampaolese il terzo colpo per l’attacco è Karenn Onuorah

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il classe 1995, dopo due stagioni al Castelbellino, si accasa a San Paolo di Jesi. Cresciuto alla Junior Jesina, ha fatto tanta esperienza tra Promozione e Secondacon Belvederese, Apiro, Conero Dribbling, Le Torri Castelplanio, Borgo Minonna e Largo Europa SAN PAOLO DI JESI, 10 luglio 2024 –è un nuovo giocatore della. L’attaccante esterno, classe 1995, arriva a San Paolo di Jesi dopo due stagioni al Castelbellino, con 10 reti tra il 2022 e il 2024.nasce calcisticamente nelle giovanili della Junior Jesina. Nel 2012-2013 passa alla Belvederese, in Promozione, e in 4 annate mette a segno 17 gol. Scende in Secondanel 2016-2017, all’Apiro (5 gol), ma nella seconda parte dell’annata torna inal Conero Dribbling.