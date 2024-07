Previsioni Meteo dal 10 Luglio | in arrivo il caldo africano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con l’avanzare dell’estate, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata diproveniente dall’Africa che promette di portare temperature estremamente elevate in molte regioni del Paese. A partire dal 10, un anticiclonesi stabilirà sulla penisola, portando con sé giornate torride e notti calde. In questo articolo, analizzeremo ledettagliate per i prossimi giorni, l’impatto previsto sulle diverse aree geografiche e i consigli per affrontare ilin. Crediti: Ansa – VelvetMagCaratteristiche dell’AnticicloneL’anticicloneè una massa d’aria calda e secca che, quando si sposta verso nord, può portare condizioni climatiche estremamente calde. Questo fenomenorologico è noto per le sue alte temperature diurne, spesso superiori ai 35°C, e per le notti calde che non offrono molto sollievo, con temperature che raramente scendono sotto i 25°C.