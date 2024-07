Nuovi orizzonti in classe Il liceo scientifico crede sempre di più nel percorso biomedico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono 19 gli studenti delOriani ad aver ricevuto dall’Ordine dei medici di Ravenna, dopo aver superato tutti i test nazionale, gli attestati a conclusione del corso di Biologia con curvatura biomedica attivo in via sperimentale nella scuola. A consegnarli è stato il presidente dell’Ordine, Stefano Falcinelli. Si è concluso così il quinto triennio di unavviato all’Oriani ormai da 7 anni. Si tratta di un corso con validità orientativa, attivato in collaborazione con l’Ordine dei medici, per consentire agli studenti di capire se quello della medicina, dopo la scuola, è l’ambito a cui sono realmente interessati, per aiutarli a scegliere con una maggiore consapevolezza. Ogni anno partecipa una trentina di ragazzi, anche se le richieste di adesione sonosuperiori, variano dalle settanta alle ottanta ogni volta.