Non solo Martinez l’Inter ha accolto anche Taremi – TS

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo l’ufficialità di Josep, in casa Inter ci si prepara ad accogliere Mehdi. L’attaccante iraniano è sbarcato ieri a Milano. Come spiegato da Tuttosport, sabato sarà presente al raduno dei nerazzurri. ARRIVO –tornerà a correre dal prossimo sabato. E per Mehdile vacanze sono appena terminate. L’attaccante iraniano – scrive Tuttosport – ha lasciato Teheran sbarcando, dopo uno scalo a Doha, verso le 14, al Terminal 1 di Malpensa. Nelle prossime ore l’attaccante ex Porto sbrigherà le ultime pratiche burocratiche per poi ultimare le visite mediche nella giornata di venerdì. Il giorno successivo invece, sarà ad Appiano Gentile insieme al resto dei nerazzurri per iniziare a preparare la stagione.sarà quindi il primo iraniano della storia nerazzurra, vestirà con tutta probabilità la casacca numero 99.