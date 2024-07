Michelangelo Gianola morto a 61 anni | in moto contro un’auto a 120 all’ora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ennesimo incidente stradale mortale in Italia che vede come sfortunato protagonista unciclista. Stavolta il dramma si è consumato a Zerman, vicino Treviso. La vittima, il 61enne, era un grafico in pensione da pochi mesi, originario del Veneziano, viveva a Mogliano con la moglie Tiziana e due figlie. Finito invece in ospedale l’automobilista coinvolto nel sinistro.Leggi anche: Frontale-auto,il campione di bodybuilding Andre Cavalcante Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Ma, secondo quanto ricostruito finora, sulla carreggiata non ci sarebbero segni di frenata dellaguidata da. Il tachigrafo della sua Triump segnava 120 km/h dopo il terribile impatto con una Honda Civic guidata da un giovane, che era ferma in mezzo alla carreggiata, lungo via Bonisiolo a Zerman, di fronte alla sede della Croce rossa, e si apprestava a svoltare per entrare in un parcheggio.