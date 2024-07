Meteo in arrivo la più intensa ondata di caldo del 2024 | caldo estremo e temperature fino a 42

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Preparatevi a una lungadi calore, con l’anticiclone africano che continuerà a influenzare il nostro clima, salvo qualche temporale intenso al Nord. Secondo irologi de Il, le cui rilevazioni sono state raccolte da La Repubblica, è inla piùdidel, conche supereranno i 37°C anche al Nord. I picchi sono attesi in Sicilia e Sardegna, dove si prevedono 42-43°C già nelle prossime ore. Tuttavia, una novità venerdì potrebbe in parte mitigare questoinfernale. Già nelle prossime ore, leraggiungeranno i 37-38°C anche a Roma, con ilafricano che coprirà tutta l’Italia. Solo nel Nord-Ovest si prevedono alcuni temporali in montagna, che potrebbero occasionalmente raggiungere le pianure vicine.