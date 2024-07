Il Comune-Attila taglia corto Il caso dei 126 alberi condannati | Sono pochi in quell’area enorme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Iltira dritto e. Anzi,parecchio. E sulla faccenda dell’abbattimento dei 126, di cui 72 tutelati dalla legge regionale, per la costruzione della pista ciclo-rotellistica alla Torraccia, non arretra di un millimetro. Nella mattinata di ieri si è svolto un vertice tra gli assessori competenti: l’assessore all’ambiente Maria Rosa Conti, allo sport Mila Della Dora e ai lavori pubblici Riccardo Pozzi. Il summit è stato fortemente voluto dal sindaco Biancani all’indomani dell’articolo apparso sul Carlino. Summit fortemente richiesto dal sindaco al quale, tuttavia, il primo cittadino non era presente. "Molto impegnato, ha detto. Invieremo un comunicato stampa". Chi si aspettava una marcia indietro o quantomeno una frenatina è rimasto deluso.