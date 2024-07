Il caso in Consiglio La denunca di FdI | | Albero mai rimosso dal letto del Sillaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tronchi di diversi metri suldel fiumeall’altezza del ponte sulla via Emilia mai rimossi da quasi un anno a questa parte. Il tema è al centro di un question time presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi, mentre sempre da FdI Chiara Gardenghi denuncia un’altra situazione che riguarda la zona, in particolare l’area per lo sgambo dei cani, inutilizzabile da mesi. Il question time sulla situazione delnel tratto a ridosso del ponte sulla statale è stata protocollata nei giorni antecedenti il primocomunale del neo sindaco Francesca Marchetti, ma sarà al centro della prossima seduta, quella in programma prima della fine di luglio. Brogi chiede "un immediato intervento della Regione e un confronto del Comune con la stessa per rimuovere i sedimenti formatisi nel corso delsotto il ponte sulla via Emilia, costituiti da residui arborei e altri detriti che ostacolano lo scorrimento delle acque".