I Maneskin si sciolgono? Parla un membro della band

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nell’ultimo periodo si è spesso sentitore di una possibile separazione dei: il gruppo, partito da X Factor e Sanremo e arrivato a suonare sui palchi più famosi a livello internazionale, pare essere in una fase di cambiamento: che sia per la volontà di provare a lavorare a progetti personali o per priorità diverse, moltissimi fan temono che lapossa decidere di prendersi una pausa o, addirittura, di sciogliersi. Ora, Thomas, il chitarrista dei, ha voluto commentare le indiscrezioni. Isi? Il commento di Thomas Li abbiamo visti crescere portando la loro musica palco dopo palco: Prima il secondo posto a X Factor, poi la vittoria a Sanremo, l’Eurovision e la scalata verso il successo mondiale. Isono ormai unache raffigura la musica e l’orgoglio italiano nel Mondo.