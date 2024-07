Ha la sclerosi multipla le negano il suicidio assistito Questa non è vita il calvario di una 53enne toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – Una donna, affetta daprogressiva, ha fatto richiesta di morte assistita ma, al momento le è stata negatapossibilità. Torna in primo piano il dibattito sul finesu un caso di malattia gravissima: la donna al momento è completamente paralizzata. La donna, che per il momento preferisce mantenere l’anonimato, dichiara: “Quando sono venuti a casa a visitarmi i medici sembravano concordare sul fatto che io fossi di fatto già tenuta inda trattamentili. Sono assistita 24 ore su 24 dalla mia famiglia e da personale formato che mi aiuta in ogni attività quotidiana, assumo massicce dosi di farmaci e devo essere sottoposta quotidianamente a manovre di svuotamento intestinale.