Guastalla grave una 13enne dopo tuffo in piscina

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(Reggio Emilia), 10 luglio 2024 - Una ragazzina di 13 anni è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parmaun soccorso di emergenza al centro Le Piscine di, dove si trovava con il gruppo del campo estivo parrocchiale di Poviglio.un, verso le 10, i bagnini non l’hanno vista riemergere subito e sono prontamente intervenuti. Non è chiaro se per un trauma riportato nelo per un malore, la ragazzina ha perso i sensi, andando in arresto cardiaco. Con i bagnini, aiutati da infermiere che erano sul posto, sono state praticamente le prime importanti cure, in attesa dell’arrivo del personale medico, tra cui l’elisoccorso di Parma. Il primo soccorso è stato davvero immediato, con l'utilizzo pure del defibrillatore di cui la struttura sportiva e ricreativa è dotata.