Giovedì 11 luglio Mulé incontra Kondriatiuk

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ROMA –11, alle ore 9.15, presso la Sala del Cavaliere di Montecitorio, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio(foto), incontrera’ la vice presidente della Verkhovna Rada d’Ucraina, Olena. Uno dei principali punti all’ordine del giorno sarà la situazione di sicurezza in Europa orientale. L’Ucraina, come noto, affronta un conflitto con la Russia che ha portato a gravi ripercussioni umanitarie e politiche. L’Italia, membro dell’Unione Europea e della Nato, ha sempre sostenuto l’integrità territoriale dell’Ucraina e promosso il dialogo diplomatico come strumento per la risoluzione delle controversie. Un altro tema cruciale sarà l’integrazione europea dell’Ucraina. L’Italia ha espresso più volte il suo sostegno alle aspirazioni europee di Kiev, incoraggiando le riforme necessarie per avvicinarsi agli standard dell’Unione Europea.