Eventi del 10 luglio 2024 | cosa fare oggi a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10– Ecco il menù degli appuntamenti giornaliero a. Alle 21.30, in Montagnola, Carlo Maver è in concerto con il nuovo album Solenne. Sempre alle 21.30, in piazza Lambrakis, ‘Si gira!’ propone la visione di Il grande Lebowski. Ancora un appuntamento alle 21.30: ci spostiamo a Villa Pallavicini per LIBeRI, con lo spettacolo teatrale di Giorgio Comaschi, Marconi: l’uomo che cambiò il mondo. Si va all’Arena del Sole, sempre alle 21.30, dove la professoressa Rita Monticelli modera l’incontro con Christian Raimo, con le letture di Si alza il mare e 93 metri di lunghezza. Alle 21.45, piazza Maggiore guarda La tigre e il dragone di Ang Lee. Sempre alle 21.45, all’Arena Puccini si proietta Anatomia di una caduta. .