Europei 2024 Olanda-Inghilterra finisce 1-2 a favore degli inglesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Questa sera, mercoledì 10 luglio, le semifinalisi chiudono con il tanto atteso incontro tra, che si è conclusa all’ultimo con un secondo e determinante goal. Il match, che si è tenuto alle 21:00, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La telecronaca è stata affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordo campo ci saranno Paolo Aghemo e Filippo Benincampi per raccogliere le impressioni a caldo. Un secondo goal al novantesimo minuto Nella ripresa, i due commissari tecnici hanno operato dei cambi strategici: Shaw è entrato al posto di Trippier per l’, mentre Weghorst ha sostituito Malen per l’