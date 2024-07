Eric Roberts non vuole parlare della sorella Julia in pubblico | Non posso anche se a volte capita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il fratellostar di Pretty Woman e Ocean's Eleven ha dichiarato di evitare difiglia, Emma, veterano di Hollywood e fratellopiù nota, ha raccontato di non essere autorizzato a rivelare dettagli sulla sua famosa famiglia. Intervenuto al podcast Still Here Hollywood,è stato interpellato proprio sulla celebre parente. L'attore ha risposto di non voler creare imbarazzo alla, dalla quale ha ricevuto precisa richiesta di non divulgare informazioni sulla famiglia,per proteggere la propria privacy e impedire la circolazione di false informazioni. Famiglia di star "Dovrai chiederlo a lei" ha rispostoalla domanda del podcaster "Amo miama nondi lei.