Dal 304 di Rocafonda alla foto con Messi fino al gol in semifinale a Euro 2024 | chi è Lamine Yamal stella 16enne della Spagna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sedici anni e 362 giorni. È quanto ha impiegatoper segnare il suo primo gol a. È l’essere umano che ha impiegato di meno: con la rete del pareggio incontro la Francia è diventato il marcatore più giovanefase finale nella storia deglipei. Non un gol banale, ma un tiro a giro di sinistro sotto l’incrocio dei pali da fuori area dopo essersi liberato di Rabiot con un dribbling. Ma questo non deve stupire, la banalità non è un concetto che ha incrociato spesso la stradaspagnola. La sua storia parte da lontano, da una cittadina di provincia in Catalogna, da una famiglia modesta e da due genitori giovanissimi – il padre aveva 18 anni, ora ne ha 34. Eppure non erano poi così lontani:vieneluce il 13 luglio 2007 a Esplugues de Llobregat, una manciata di metri dal Camp Nou.