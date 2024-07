Con una balestra uccide tre donne caccia all’uomo in Gran Bretagna L’appello della polizia | Consegnati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Treuccise con unae un uomo ricercato in tutto il Regno Unito. Le tre vittime hanno 25, 28 e 61 anni. Il triplice femminicidio è avvenuto ieri sera nella cittadina di Bushey nell’Hertfordshire, una contea inglese a nord di Londra. Come confermato in una conferenza stampa dal responsabilelocale il sospetto è il 26enne Kyle Clifford. L’uomo, la cui foto è stata diffusa dalla, è ancora in fuga e a lui è stato rivolto un appello a contattare al più presto le forze dell’ordine. Inoltre sempre secondo l’investigatore si è trattato di un “terribile” triplice omicidio “mirato”, quindi il presunto l’assassino conosceva le tre vittime, appartenenti alla stessa famiglia. Nellaavviata da ieri sera sono coinvolti agenti armati e squadre di ricerca specializzate che stanno operando fra la contea inglese e il sobborgo londinese di Enfield, dove risiede Clifford.