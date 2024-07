Cerca un bagno in aereo ma apre il portellone d’emergenza | La passeggera era in lacrime quando ha saputo che avrebbe dovuto pagare i danni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il primo viaggio innon si scorda mai. Ed è proprio quello che è accaduto ad una signora che però ha letteralmente bloccato il volo creando caos e scompiglio tra i passeggeri. Lapresa da un impellente bisogno fisiologico, mentre si erano concluse le operazioni di imbarco e la vettura stava per staccarsi dalla zona dell’aeroporto, ha iniziato are il. Ma per sbaglio invece di aprire la porta della toilette ha aperto lo s, creando così scompiglio. Così, di prassi, si è attivato lo scivolo di emergenza dell’Airbus A320 e di conseguenza si è bloccata tutta l’operazione prevista per il decollo. Dunque l’incidente è avvenuto a bordo del volo CA2754 di Air China che sarebbepartire dall’aeroporto di Quzhou per Chengdu intorno alle 20:45 del 4 luglio.