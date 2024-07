Bufera su Morgan accusato di stalking e diffamazione | Warner Music Italia interrompe il contratto la Rai sospende qualsiasi progetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo l’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli dalla cantante Angelica Schiatti in cui accusadie il fidanzato Calcutta che ha annunciato direrapporto con l’etichetta discografica dopo l’ingaggio dell’artista, arriva la. “Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampana in data odierna, – si legge nella nota diramata dalla major – dà mandato ai propri legali perre il rapporto contrattuale in corso con l’artistalasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi”. E non è tutto. L’agenzia LaPresse riporta che i vertici di Viale Mazzini “stanno decidendo la sospensione del nuovo programma che vedrebbecome conduttore.