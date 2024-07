Brendan Gleeson confermato nel cast Spider-Noir

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)nelDopo i rumors che hanno cominciato a circolare all’inizio del mese, arriva da Variety la conferma cheè ufficialmente entrato a far parte deldi, la serie sul personaggio Marvel nata dalla collaborazione tra SONY e Amazon. Si tratta di uno dei primi progetti annunciati didopo la sua nomination all’Oscar e al Golden Globe in “Gli spiriti dell’isola“.reciterà nella serie insieme al protagonista della serie precedentemente annunciato Nicolas Cage e al recentemente scelto Lamorne Morris. Lo spettacolo è stato formalmente ordinato e a maggio Cage è stato ufficializzato nel ruolo principale. Come riportato in precedenza, la serie debutterà a livello nazionale sul canale lineare di MGM+ e poi a livello globale su Prime Video.