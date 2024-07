Vittoria Ceretti bacia un altro | Non è Di Caprio E il gossip impazza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Nelle ultime ore, la top model bresciana, 26 anni, è stata avvistata a Capri insieme all’attore e modello Theo James, 39 anni, durante la realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria per Dolce e Gabbana. Le immagini hanno mostrato un bacio appassionato tra i due su un gommone, bacio che ha sollevato non poche polemiche su un possibile tradimento a Leonardo Di, con cuiè stata recentemente legata. Il bacio e le effusioni trae James sono state catturate in un video esclusivo pubblicato da Chi. Tuttavia, la realtà dietro queste immagini è puramente professionale. La scena faceva parte delle riprese della pubblicità e, intorno a loro, c’era una troupe di tecnici con microfoni, telecamere e macchine fotografiche.