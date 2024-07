Virtus l’ora di Kadjividi | Voglio onorare la maglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Laha messo sotto canestro un gigante di 213 centimetri. E’ giovanissimo, il suo nome è Seraphin, nato in Camerun il 3 aprile 2003. Chi l’ha visto giocare ai Giardini Margherita l’ha definito "una forza della natura capace di fermare chiunque passi da quelle parti". Un giocatore giovane, dal potenziale enorme, che dovrà crescere sotto la guida di Gianluigi Galetti e del suo staff composto da Aki Zarifi e Andrea Zotti. In Italia ha già indossato le maglie di Unibasket Lanciano, Pescara e Casale Monferrato. Ora Seraphin porterà la sua mole e fisicità in dote alla V imolese. "La firma diè molto importante – commenta il direttore sportivo Carlo Marchi –, è un ragazzo destinato a fare il giocatore professionista.