Rimini il sogno è Chiarella Trattativa per Cisco del Sudtirol

(Di martedì 9 luglio 2024) Aspettando il giorno del verdetto nel faccia a faccia con Morra previsto per giovedì, ilsta cercando di rimettere subito in piedi il proprio reparto avanzato. Perché la partenza di Lamesta ha lasciato una voragine in una zona di campo, ai lati dei bomber, nella quale i biancorossi rispetto alla scorsa stagione sono costretti a ricostruire in pratica da zero. Malagrida è tornato alla Sampdoria, Iacoponi al Parma e Capanni alla Ternana. Esterni e under: una questione da risolvere. E alla quale si potrebbe mettere una ’pezza’ con l’ingaggio del centrocampista del Catania, Marco. Giocatore che piace, e non da oggi, alla dirigenza riminese, ma sul quale gli etnei hanno sempre fatto muro. Anche per un semplice prestito. La partita è in corso, ma ilguarda ovviamente anche altrove.