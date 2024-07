Resettare la CMOS quando e come effettuarla

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 9 luglio 2024) In molte guide per professionisti si sente parlare spesso di reset dellaper poter accedere nuovamente a PC bloccati o per ripristinare le prestazioni originali del computer. Chi utilizza per la prima volta un PC o si trova tra le mani almeno una volta un computer bloccato può utilizzare il reseto dellaper tentare di risolvere il problema a livello hardware, senza dover ripristinare l'intero sistema operativo. Nella seguente guida vi mostreremo a cosa serve laquesta memoria sul computer eeseguire la stessa operazione anche su Mac (dove la memoria in questione assume altri nomi). LEGGI ANCHE ->Checksum Error:risolvere il problema del BIOS 1) Cos'è laLaIlè una piccola memoria saldata sulla scheda madre utilizzata salvare la configurazione del BIOS o dell'UEFI cosìpersonalizzata dall'utente (per esempio l'orario del PC, la password della scheda madre, eventuali overclock o configurazioni speciali).