Parigi 2024 Usain Bolt volto della campagna contro la tratta degli esseri umani

(Di martedì 9 luglio 2024) In occasione delle Olimpiadi di, verranno distribuiti nei principali luoghi di passeggio dei manifesti volti a sensibilizzareladi. Ildell’associazione “It’s a Penalty” è la leggenda dell’atletica,, e la sua immagine sarà presente su tali manifesti, che conterranno la scritta “State attenti” e un QR code da scansionare per segnalare sospetti casi di abuso. Inoltre, da luglio a settembre, a bordo dei voli diretti in Francia delle compagnie che hanno aderito all’iniziativa sarà trasmesso uno spot di sensibilizzazione di 30 secondi. Si stima che la maggior parte delle vittimedisiano donne (l’82%), mentre lo scopo va dallo sfruttamento sessuale (76%) allo sfruttamento sul lavoro (15%).