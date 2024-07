Le Pen ha perso ma i problemi dell’Europa restano intonsi C’è un’unica via

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Una settimana fa sui giornali si scriveva che la Francia, insieme a Orban e Trump, avrebbe distrutto l’Europa e il mondo affidandosi a Le Pen e Bardella. Oggi Macron è quasi De Gaulle e la Marianna si getta tra le braccia di Melenchon, che è un poco il nostro Bertinotti. Cosa è successo nel mentre? Nulla: è solo cambiato il sistema elettorale. Al primo turno (sistema proporzionale) Le Pen ha avuto il 33% dei voti e gli altri il 67% ma divisi su più schieramenti. Al secondo turno il 67% era concentrato su un unico candidato e in ogni collegio (sistema maggioritario) con una scelta secca a due (patto di desistenza) Le Pen in media per vincere avrebbe dovuto conquistare il 18% in più di voti oppure gli elettori di Macron e di Melenchon avrebbero dovuto rifiutare il patto di desistenza.