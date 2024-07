La lettera segreta di Orban che inquieta l' Ue | Putin è sicuro di vincere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Il primo ministro ungherese Viktorha scritto una, non pubblica, al capo del Consiglio europeo Charles Michel e ai capi degli Stati membri dell'Unione europea in cui riferisce i risultati delle sue visite in Ucraina e Russia. A svelarlo è stato il progetto investigativo russo ‘Sistema', che ha ricevuto la missiva - datata 5 luglio - da un funzionario europeo. L'autenticità della, scrive ‘Sistema', è stata confermata da altri due funzionari Ue.racconta la posizione del presidente russo, Vladimir, in modo più dettagliato di quella del collega ucraino, Volodymyr Zelensky - e riferisce del fatto che Mosca confida che «il tempo non è dalla parte dell'Ucraina, ma dalla parte delle forze russe». Il premier magiaro sostiene cheè pronto a «prendere in considerazione qualsiasi proposta di cessate il fuoco non finalizzato al rafforzamento segreto delle forze ucraine».