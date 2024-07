Il caro ombrellone? Colpa dell' inflazione e dei costi cresciuti del personale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) Si fa presto a dire. Ma cosa c’è davvero dietro? Speculazioni in alcuni casi, ma oltre ai “furbetti” ci sono motivazioni reali nella maggioranza dei casi. Parola di Manuel Dallori fondatore del brand The Beach Luxury Club: “Quest’anno abbiamo avuto un aumento del 20%e spese ed era stato del 12% nel 2023. Noi non abbiamo modificato i listini, ma iper il settore sono indubbiamente in continua crescita”. Più spese, dunque, che spiegano spesso quel 4% in più sul contoper gli italiani di quest’estate, dopo il +10% del 2022 e il +5% del 2023(dati Altroconsumo). Ma quali sono iche gli imprenditori balneari hanno visto lievitare e cambiare e quali le ragioni che spingono a intervenire sui listini? Il primo motivo dei rincari, segnalato da tutti gli imprenditori del settore, è l’aumento del costoe materie prime.