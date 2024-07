Gallazzi presidente Alcione | Inter? Chiuso Stabile! Contatti per un altro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Ildell’Calcio Milano, Guido, ha parlato degli affari in vista tra la sua società e l’è ormai. AGGIORNAMENTI – Questa mattina, presso l’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, si è svolto il consiglio regionale della Regione Lombardia, dove l’, in quanto campione d’Italia, è stata premiata insieme a Atalanta, Como, Mantova eMilano. Per l’occasione, ildell’Giulio, squadra che nella prossima stagione militerà in Serie C, ha parlato di due trattative in corso con la Beneamata. Una pergià chiusa. Le parole di: «e Calligaris?sì, deve firmare oggi. Calligaris, ci stiamo ancora parlando perché è un giocatore che l’vorrebbe tenere ancora all’no del proprio perimetro, ma non abbiamo perso le speranze».