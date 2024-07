Fancy Dance la recensione del thriller drammatico

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 9 luglio 2024) Dalla misteriosa scomparsa di sua sorella, Jax ha cominciato a prendersi cura della nipote adolescente Roki. Le due vivono nella riserva nazionale di Seneca-Cayuga, dove la polizia dei nativi cerca di mantenere l’ordine in una situazione per nulla semplice, in una sorta di microcosmo. Mentre le ricerche proseguono senza sosta, Jax riceve la visita di suo padre – un “uomo bianco” che si è risposato con un’altra donna dopo la scomparsa della moglie, anch’essa indiana. Inun giorno Roki riceve la visita dei nonni e poco dopo Jax si ritrova in casa i servizi sociali, che le sottraggono l’affidamento della ragazzina. Quest’ultima è comunque desiderosa di partecipare al powwow, una festa tradizionale del suo popolo, e la zia ne approfitta per portarla via di nascosto e condurla in un viaggio on the road sulla tracce della madre dispersa.