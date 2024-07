Euro 2024 la prima finalista è la Spagna | battuta 2-1 la Francia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) È successo tutto nel primo tempo, quando Lamal si è inventato il gol che ha pareggiato il vantaggio dei francesi e Olmo ha chiuso la rimonta quattro minuti dopo. Labatte la2-1 e arriva in finale a, dove affronterà la vincente tra Olanda e Inghilterra che si disputerà mercoledì 10 luglio alle 21. All’Allianz Arena di Monaco la partita si è sbloccata subito nei primi minuti. All’ottavo Mbappé ha crossato in mezzo da posizione defilata, verso il secondo palo dove Kolo Muani ha preso spazio dalla marcatura di Laporte e ha superato Simon con un colpo di testa da vicino. Laha interpretato bene la primissima fase della semifinale e sembrava essersi tolta di dosso le difficoltà fin qui riscontrate. Ma laha presto ripreso il pallino del gioco, con le idee giuste per arrivare in porta.