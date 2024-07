Emma Marrone replica agli insulti | Brutta e grassa? Io mi piaccio

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 9 luglio 2024) Duri attacchi sui social, come hatoHaters spietati con, la cantante svela cosa pensa In moltissimi la amano e grazie al suo talento continua a conquistare un successo dopo l’altro,però si ritrova spesso a fare i conti anche con feroci critiche eSui social in molti non risparmiai cattivi sul suo aspetto fisico, sul suo modo di vestirsi e molto altro ancora. Lei però non fa più caso alle cattiverie degli haters. In un’intervista rilasciata a GQ la cantante in meritoattacchi che riceve ha detto: “Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente. Ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare.” Ha poi spiegato: “Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto bodyshaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti.