Editoria | Ruotolo Pd ' solidali con giornalisti Agi Eni faccia chiarezza'

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Siamocon le giornaliste e idell'Agi che al termine dell'assemblea dei redattori hanno espresso preoccupazione per la difficoltà di garantire coperture e qualità del notiziario adeguate in assenza di una nuova organizzazione del lavoro, così come prevista dall'accordo sindacale firmato a febbraio con l'azienda. Quello che manca è un pianole, mentre sullo sfondo c'è un'ipotesi di vendita dell'agenzia che impone alla redazione di continuare la mobilitazione. Come Partito Democratico chiediamo all'Enie una parola definitiva sulla trattativa con il parlamentare leghista Antonio Angelucci". Così Sandro, responsabile Informazione del Partito Democratico. .