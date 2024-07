Calendario Serie B 2024-25 | data ora ospiti e dove vedere il sorteggio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Domani, 10 luglio, a partire dalle ore 19.00, in diretta streaming su SportMediaset.it il live deldeldella-25. La cerimonia si svolgerà in piazza Europa, a La Spezia. La serata, condotta da Barbara Cirillo e Dario Vergassola, ospiterà momenti di spettacolo e intrattenimento con la band dei Malvax e vedrà la partecipazione di tre bomber d’eccezione: Totò Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini. Contestualmente verrà presentato il nuovo Kombat Ball/2025, disegnato anche quest’anno da Kappa, che rappresenta lapartnership rinnovata per l’ottavo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato. LaB prenderà il via ufficialmente nel weekend compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto