Blitz antimafia in Italia | decine di arresti e un maxi sequestro

(Di martedì 9 luglio 2024) astProsegue la lotta contro la mafia in. Un nuovoè stato effettuato nelle prime ore di martedì 9 luglio. Diverse le persone arrestate. Innon si ferma la battaglia contro la mafia dello Stato. Negli ultimi mesi sono state diverse le operazioni messe in campo per smantellare le organizzazioni e l’ultima è stata effettuata proprio all’alba di questo martedì 9 luglio. La Dia, su disposizione della Dda di Roma, ha effettuato unsu tutto il territorio nazionale per mettere fine ad un vero e proprio giro di riciclaggio, ma anche estorsioni e usura. Nuova operazionein– cityrumors.it – foto AnsaL’operazione ha visto il coinvolgimento anche di alcuni clan molto conosciuti nel nostro Paese come i Mazzarella-D’Amico (Camorra), Mancuso, Mazzaferro e Senese.