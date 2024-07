Avete presente il ‘trolley della nonna’? Ora lo usano i giovanissimi ed è di moda su TikTok – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Il trolley per la spesa si fa giovane, o almeno così pare. Perché laè fatta di corsi e ricordi e se già lo scorso aprile il Daily Mail lo indicava come accessorio per le mamme influencer, ora sui social pare che l’accessorio sia stato ‘preso di mira’ daiGen Z. Di che tipo di trolley stiamo parlando? Quello “nonna”, ovvero quei carrellini fatti di tela che sono spesso usati dai più anziani per trasportare la spesa. Si tratta di un oggetto molto comodo che secondo alcuni viene scelto dai giovani per una questione di attenzione all’ambiente (meno spreco di plastica) e secondo altri per via del sempreverde fascino degli oggetti ‘dell’armadio. Il mercato dei vintage, da tempo, non conosce crisi e ora pare che sia arrivato anche un oggetto che vintage non è ma ha ‘quel sapore’.