Avanti la procedura Ue per deficit per Italia e 6 Paesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La Commissione ha proposto al Consiglio le decisioni di ieri che stabiliscono l'esistenza di disavanzi eccessivi per Belgio, Francia,, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Lo rende noto l'esecutivo europeo. Il prossimo passo è che il Consiglio decida sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in questi Stati membri e, su proposta della Commissione nell'ambito del pacchetto d'autunno del semestre europeo, adotti la sua raccomandazione sul percorso di aggiustamento e sul termine per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo. laè stata aperta dalla Commissione con il pacchetto di primavera del semestre. .