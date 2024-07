Attirare e formare talenti Questa è la scommessa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Analizzando quanto emerso dalla ricerca “Your Next Lodi 2030“, un’analisi profonda del Lodigiano, realizzata dal Centro Studi di Assolombarda, con l’Università degli Studi Milano-Bicocca e il Politecnico di Milano, i vertici dell’associazione di categoria vedono un futuro roseo ma impegnativo. Si punta anche a valorizzare il ricco patrimonio ambientale locale, migliorando le problematicità. Nonostante il Lodigiano goda di una considerevole ricchezza in termini di parchi e riserve tutelate, infatti, il territorio deve comunque affrontare criticità come l’elevato inquinamento atmosferico, l’inquinamento dei suoli e il consumo di suolo. Il confronto tra il 2015 e il 2023 evidenzia una perdita di oltre 360 ettari di suolo naturale. "La revisione dei Piani di Governo del Territorio verso obiettivi di contenimento del consumo di suolo impone anche ai Comuni del Lodigiano la sfida della rigenerazione urbana, che deve essere orientata a criteri di sostenibilità e concretezza, riservando – laddove possibile – spazi e servizi a supporto delle attività economiche" ribadisce Assolombarda.