Assurdo Greenwood 30 milioni più la metà sulla rivendita | accordo trovato!

(Di martedì 9 luglio 2024) Uno degli obbiettivi di mercato del Napoli, Mason, sta per lasciare il Manchester Utd.base di 30più percentualeIl Napoli ha guardato con interesse in casa Manchester Utd, per l’attaccante inglese Mason, giovane talento che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Getafe. Per la società partenopea,sarebbe un rinforzo di qualità negli ultimi 30 metri, e il d.s. Giovanni Manna ha valutato, negli scorsi giorni, la possibilità di intavolare una trattativa con i Red Devils. La concorrenza per il numero 12 è agguerrita, sia in Italia, sponda Lazio, che all’estero. Nelle ultime ore gli azzurri sembravano essersi defilati, e poco fa sono arrivati aggiornamenti importanti riguardo il futuro del calciatore: il Manchester Utd sembra essere pronto a cedere l’attaccante dopo aver ricevuto un’offerta importante da 30di euro più una percentualefutura