Assegno di Inclusione | Un Sostegno Cruciale per 624mila Famiglie con Napoli in Prima Linea

(Di martedì 9 luglio 2024)- Nellaedizione dell'Osservatorio sull'Adi e il Sfl, appena pubblicata dall'INPS, emerge un quadro dettagliato dell'di(Adi), destinato a supportarein difficoltà economica. A maggio, ben 624.712hanno beneficiato dell'Adi, con un importo medio di 617 euro per nucleo familiare, coinvolgendo complessivamente oltre 1,5 milioni di persone. Il Sud Italia primeggia per il numero di beneficiari, con 436.181(il 69,82% del totale degli assegni erogati), rappresentando unsignificativo per 1.129.288 persone. Le altre regioni non sono da meno, con 80.051nel Centro e 108.480 nel Nord. Interessante notare che l'importo medio dell'al Sud è stato di 631 euro, superiore ai 578 euro medi registrati nel Nord.