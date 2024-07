Valanga di fango e sassi esondazioni a catena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel Comasco torrenti esondati, pompieri in prima linea, passeggeri di un’auto in panne bloccati dal manto stradale inondato. Nel Lecchese unadia invadere la Statale 753, oltre ad altri smottamenti e alberi crollati. Il maltempo ha imperversato anche nelle province di Como e Lecco. Una colata disi è riversata sulla Scenic Route della Valna. A causa del violento temporale, una fiumana di detriti ha invaso la Statale 753 di Esino Lario all’altezza di Parlasco. Già due settimane fa la ex Sp 65 era stata chiusa per un dissesto. Smottamenti si sono verificati anche a Bellano e Tremenico, a Lecco è crollato un albero. Non risulta sia stato necessario chiudere strade, almeno non quelle principali. Apprensione a Dervio, dove il torrente Varrone si è gonfiato e si è temuto potesse tracimare.