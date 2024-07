Tony Effe e Mahmood guidano gli album e i singoli del primo semestre Annalisa è la prima tra le donne boom di Sanremo 2024 | ecco le classifiche complete

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Puntale come ogni anno sono arrivate leTop of the Music by FIMI/GfK del. Qualche sorpresa e altrettante conferme. Forte delle 5 settimane consecutive alposto della classifica(dove si intendono il supporto fisico, il download e lo streaming free & premium) c’e? “Icon” di, medaglia d’argento per “I nomi del diavolo” di Kid Yugi mentre bronzo è “La Divina Commedia” di Tedua. Il 95% della Top 20 e? d’altronde di artisti italiani: solo Taylor Swift riesce a piazzare il suo“The tortured poets department” in 13esima posizione. Tra ialposto c’è “Tuta gold” di, seguito da Geolier con “I p’ me, tu p’ te” e in terza posizionecon “Sinceramente”. Significativo come la Top Ten – a parte due brani – e? occupata dadel Festival di