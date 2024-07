Tc castiglionese promosso in serie A2 femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 – “Una giornata memorabile per lo sportquella di ieri con un’altra bella pagina scritta dal Tennis Club, dal Presidente Pianaccioli e dal suo Consiglio Direttivo che hanno raggiunto un traguardo straordinario quanto inimmaginabile per molti, ma non per le ragazze della squadrae dai loro Maestri, che tutti insieme caparbiamente e meritatamente hanno conquistato la Seria A2proprio ieri mattina in trasferta in quel di Benevento. A tutti loro, le mie congratulazioni e quelle dell’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani della promozione inA2 conquistata ieri, domenica 7 luglio, a San Giorgio di Sannio rappresenta di fatto un risultato storico per il circolo presieduto da Giuseppe Pianaccioli perché per tutti arrivare inA rappresenta l’ingresso nel Gotha dei circoli italiani che contano.