Taljit Sing vince il palio ’La Culla’

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il casarodel Caseificio Dall’Aglio di Gattatico si è aggiudicato il primo posto, per il secondo anno consecutivo, nella gara "Bontà e Qualità" nell’ambito della 12ª edizione del"La Culla" che si è svolta venerdì al Ghiardo. All’importante manifestazione hanno partecipato 20 caseifici di Reggio e Parma in gara, dalla Bassa all’appennino; presente tra gli altri il presidente del Consorzio Parmigiano-Reggiano Nicola Bertinelli, l’assessore regionale Alessio Mammi e l’onorevole Ilenia Malavasi. La gara di abilità di aprire a mano la ruota e tagliarla fino ad ottenere una punta perfetta da 1 kg (usando i tradizionali coltelli Uncino, Spada, Punta quadra e Goccia/Mandorla) è stata vinta da Valentina Stagno dell’Antica Fattoria Scalabrini del Ghiardo, ex aequo con Gianluca Mantovani di Villa Curta di Reggio.