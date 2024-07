Senza protezioni e con un bambino in braccio sulla via ferrata in montagna | il video girato i Trentino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mamma, papà ed unpiccolo, apparentemente di pochi mesi, su una viained equipaggiamento. Sta facendo il giro del web unda un escursionistaBepi Zac, in, e diffuso dal giornale online “l Dolomiti. Nelle immagini si vede la coppia procedere in modo abbastanza incerto lungo il percorso attrezzato di cresta che dal passo delle Selle procede verso est lungo le cime della Catena di Costabella. Il papà tiene il piccolo di pochi mesi in. Nelnon succede nulla di significativo ma le immagini hanno provocato molte reazioni sui social network e mostrano una certa leggerezza – se non incoscienza – nell’affrontare la. L'articoloe con uninviain: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.