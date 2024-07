Salvatelo si vuole suicidare! | clamoroso a Napoli la realtà è completamente diversa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chiamano i carabinieri perché temono che un uomo stia per suicidarsi. La verità però è un'altra: la persona in bilico sul balcone di un appartamento è inun ladro in fuga. È successo nella serata di ieri, domenica 7 luglio, a Castellammare di Stabia, in provincia di. La scena, che ha dell'incredibile, è stata anche immortalata dai presenti con i propri cellulari. Alla centrale operativa sarebbe arrivata una segnalazione piuttosto allarmistica: "Un uomo sta tentando il suicidio,lanciarsi dal balcone!". L'uomo, 40 anni circa, si trovava aggrappato a un cornicione all'esterno di un appartamento al terzo piano in via San Catello. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, però, hanno capito subito che qualcosa non andava.