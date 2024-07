Robert Eggers tra autorialità e mainstream

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il 7 luglio 1983 nasceva: fin dal suo esordio con The Witch, il regista statunitense ha raggiunto in breve tempo lo statuto di autore grazie a uno stile rigoroso e riconoscibile e la creazione di storie e atmosfere che attingono alla storia e al folclore. Ripercorriamo insieme la filmografia del regista, individuandone le caratteristiche che lo hanno reso in così poco tempo uno dei nomi di punta del cinema d’autore mondiale. Da The Witch a The Lighthouse: ripensare l’horror Anya Taylor Joy nei panni di Thomasin in una scena di The Witch – © Universal PicturesThe Witch (2015) è un esordio raffinato: protagonista Anya- Taylor Joy nei panni della giovane Thomasin, il primo film diricostruisce con minuzia di particolare il microcosmo claustrofobico del New England puritano di metà Seicento.