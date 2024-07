Perché i mancini sono persone speciali? 10 cose che non sapevi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) In un mondo di destrimani, non è facile essere un mancino. Gli oggetti, in gran parte,pensati per chi usa la destra. Tagliare qualcosa con le forbici, ad esempio, è una vera impresa per i. La zip dei jeans si rivela poco pratica per chi usa la sinistrala copertura della lampo sta proprio da questa parte. E che dire delle sedie nelle aule o nei centri congressi? Hanno il tavolinetto laterale per scrivere e prendere appunti sempre posizionato sul lato destro rendendone difficile l’utilizzo per i. A fronte di questa sorta di “emarginazione culturale” verso l’esigua minoranza di umanità mancina da parte della stragrande maggioranza della popolazione, i “paladini del braccio sinistro” annoverano una serie di caratteristiche straordinarie che destrimani scansatevi proprio! 10 caratteristiche “super” di chi usa la sinistraartisti nati Secondo accreditati studi psicologici, ihanno una spiccata abilità per le attività creative: posessere pittori, scultori, designer, grafici, illustratori.