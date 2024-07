Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi conquistano il titolo nella danza agli Italiani 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si chiudono in bellezza i Campionatididedicati alla specialità della. Dopo una gara di alta caratura tecnica infatti Robertae Gherardohanno difeso ilvincendo la gara delle coppie incantando il Palazzetto dello Sport di Ponte Di Legno. Ottima la prestazione dei Campioni del Mondo in carica che, forti del vantaggio della style, hanno confermato la leadership ottenendo il riscontro più alto anche nel segmento più lungo, facendo la differenza con la valutazione delle components a fronte di un tecnico rallentato dall’esecuzione dei cluster, chiamati di livello 2 e giudicati con un QOE che non ne ha aumentato il valore. Si tratta di fatto dell’unica defaillance di un layout impreziosito da una originale choreo sequence (uno degli highlights della prova), dai due sollevamenti rotazionale e statzonario (livello 4) oltre che dalla serie di passi non in presa (livello 3) e dalla One Partner (livello 3).