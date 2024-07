Oddio precipitiamo Aereo centrato da un fulmine | a bordo si scatena il panico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Paura adel volo BA919, costretto ad un atterraggio di emergenza. Solo pochi giorni fa un altro evento aveva coinvolto undiretto in Uruguay a causa di violente turbolenze. Le turbolenze sono movimenti irregolari dell’aria, simili a vortici, che si formano a causa di variazioni di temperatura, pressione o velocità del vento. Possono verificarsi a diverse altitudini e sono spesso associate a fenomeni meteorologici come temporali, fronti atmosferici o correnti a getto. >> “La nave è alla deriva”. Incendio sul traghetto nel Mediterraneo con 411 passeggeri aLe turbolenze in aria limpida (clear air turbulence, o Cat) sono turbolenze che si verificano in assenza di nubi e sono dovute all’incontro di masse d’aria che si spostano con velocità diverse.